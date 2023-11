Serie A, Italiano è il nono allenatore più pagato. Ma tiene dietro in classifica il tecnico di una big

In attesa del ritorno in campo della Serie A, TMW fa il punto sugli ingaggi di quelli che sono gli allenatori del nostro campionato. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, con il suo stipendio da 1,7 milioni, è soltanto il nono più pagato. Davanti a lui Thiago Motta e Juric, entrambi con 2 milioni netti, e poi gli allenatori delle big.

Allegri è in testa con ben 7 milioni netti, seguono Mourinho sempre con 7 e Inzaghi con 5,5. 4 milioni per Pioli, 3 per Gasperini e Sarri. Italiano si tiene dietro un solo allenatore di una big, ossia il neoarrivato sulla panchina del Napoli Walter Mazzari che percepisce 1 milioni di euro di stipendio.