Il noto giornalista Alberto Polverosi ha espresso i suoi pensieri sulla partita fra la Fiorentina e il Mainz nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport. Una situazione a dir poco critica quella dei viola, sottolinea Polverosi, che sembrano impauriti e atterriti di fronte anche ad avversari modesti.

Una squadra impaurita

“Perché Vanoli si rendesse conto di quale impresa dovrà realizzare per risollevare la Fiorentina, si poteva fare a meno anche di questa sconfitta - scrive Polverosi - ma considerato che l’ha vissuta da allenatore viola in pectore avrà avuto modo di restarne impressionato. E’ bastato che il Mainz, superati i primi spaventi di inizio ripresa, aumentasse il ritmo, la velocità del giro-palla e il pressing per far paura a una squadra che da settimane vive le sue partite nel terrore. Un esempio: Comuzzo che, quasi da metà campo, ha dato la palla indietro al giovane portiere Martinelli, ma senza guardare dove fosse e senza calcolare la potenza del passaggio, era solo paura, e infatti la palla è finita in calcio d’angolo. La stessa paura che ha portato Piccoli a sbagliare due gol in area piccola. La stessa paura che ha fatto cincischiare prima Ranieri e poi Pongracic (quello del like sotto la notizia dell’esonero di Pioli) sul gol del pareggio dei tedeschi”.

Il lavoro di Vanoli

Polverosi continua analizzando il momento buio della Fiorentina senza mezzi giri di parole: "Invece della solita scarica di adrenalina del post-licenziamento, al Viola Park hanno consegnato un barile di camomilla. Là dietro dormono tutti. Ora toccherà a Vanoli. Lo annunciano determinato, carico, motivato, l’esatto contrario della sua nuova squadra. Paradossalmente proprio il niente della Fiorentina di oggi può agevolarne il lavoro. Di solito l’allenatore che subentra in corsa riparte da una base lasciata in eredità dal predecessore, da un modulo, da un concetto. Ma qui non c’è niente di tutto questo, così Vanoli può ricominciare tutto da zero, perché a zero si trova ora la Fiorentina. Non ha bisogno di consigli, dicono pure che abbia le idee molto chiare. Spocchiosamente, un piccolo suggerimento glielo diamo lo stesso: non pensi di arrivare a Firenze per allenare la Fiorentina, perché non è così. Pensi invece che allenerà la peggiore squadra-non squadra di questo inizio di campionato, meritatamente ultima in classifica per risultati e gioco. Se parte da qui ha buone possibilità di salvare i viola, altrimenti sarà dura. Il resto deve essere opera della società: se qualcuno al Viola Park crede di salvarsi “perché siamo la Fiorentina” sarà l’inizio della fine".