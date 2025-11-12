Bonocore: "Ho collaborato con Pioli, mi suona strano che abbia sbagliato preparazione. Il Viola Park? Una garanzia"

La Fiorentina sembra avere un problema di tenuta fisica, così come denunciato da tecnici, dirigenti e giocatori. Però c'è chi mette in dubbio questa teoria, ovvero Giovanni Bonocore, preparatore atletico e docente di teoria e metodologia dell'allenamento all'Università di Pisa, interpellato dal Corriere dello Sport-Stadio.

“Mi suona strano…”

“Andrei molto cauto. Quando si cala dopo il 60' non c'entra solo l'aspetto atletico - ha detto Bonocore - Io ho collaborato con Pioli al Milan e so che lui è un cultore della preparazione atletica, mi suona un po' strano. Nel 2025 e con tutti i professionisti del caso è difficile sbagliare la preparazione…Non ci dimentichiamo che i calciatori stanno due-tre ore al giorno sul campo, per il resto della giornata non possono essere seguiti. Per questo ci si affida alla consulenza di preparatori esterni, si rimanda alla responsabilità del singolo”.

"Viola Park? Una garanzia"

Mirino puntato anche sul ritiro estivo al Viola Park: “Se può essere un problema? Impossibile, i centri sportivi esistono per questo e la Fiorentina ha uno dei migliori d'Europa, che ho visitato perché ero amico di Joe Barone. Il Viola Park è una garanzia”.