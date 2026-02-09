Daniele Amerini, ex calciatore con un passato anche nella Fiorentina, ha parlato a TMW Radio del momento no dei viola e di un futuro che sembra tutt'altro che roseo.

Cosa manca alla Fiorentina

“Questa squadra ha evidenti problemi di personalità: prima con Pioli, poi con Vanoli, prende gol facili e non tiene mai il risultato. Col Torino era una partita fondamentale, se vincevi ti agganciavi alle altre: non puoi pareggiare subendo gol su un calcio da fermo che potevi anche evitare. Ci sono vari problemi che si accavallano da diverso tempo, poi chiaramente anche i cambi un po' incidono, ma non si sa cosa sia successo davvero: qualche dubbio, sul cambio di Solomon, è sorto”.

“Il problema principale, che va avanti da inizio anno, è la mentalità: diventa pericoloso pensare ‘Tanto vinciamo la prossima’, perché poi non è così. Ora c'è un leader tecnico che è Fagioli, ma dal punto di vista caratteriale manca qualcuno, uno alla Dunga. La Fiorentina è migliorata molto sotto l'aspetto fisico, gioca un buon calcio, è paradossale prendere gol nel finale”.

Sulla corsa salvezza

“La corsa si fa su Lecce, Cremonese e forse Genoa. I salentini come valore sono coloro che rischiano di più, ma hanno dato un segnale importante contro l'Udinese”.