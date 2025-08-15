Le idee chiarissime di Pioli!
L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, le idee ce l’ha chiarissime.
Stessa formazione di Manchester
Nell’amichevole giocata contro la Japan University, ultima del programma estivo e prova generale verso l’andata dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya, ha schierato la stessa formazione di partenza vista a Manchester contro lo United, quella che possiamo considerare titolare.
Scelte in attacco e a centrocampo
Con Gudmundsson a sostegno di Kean e Dzeko nel tridente offensivo, e ancora Sohm in coppia con Fagioli a centrocampo. A sottolineare tutto questo ci pensa stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
