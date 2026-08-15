Il colpo più atteso dai tifosi e da Grosso, ma non necessariamente l'ultimo. E Gudmundsson...
In attacco, l’esigenza della Fiorentina è soprattutto quella di completare.
Il destino dell'islandese
Gudmundsson potrebbe muoversi soltanto davanti a una proposta importante, mentre Grosso aspetta il grande investimento sulla fascia sinistra.
Il vero colpo
Scrive stamani La Nazione in proposito che questè è il colpo più atteso anche dai tifosi, incuriositi dall’identikit di alto livello filtrato nelle ultime settimane.
Ma ne serve un altro…
Ma non sarà necessariamente l’ultimo: la Fiorentina cerca anche un’alternativa a Mastantuono sulla destra, un elemento funzionale alle rotazioni offensive.
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