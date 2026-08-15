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Il colpo più atteso dai tifosi e da Grosso, ma non necessariamente l'ultimo. E Gudmundsson...

Redazione /
Paratici Grosso Gudmundsson
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In attacco, l’esigenza della Fiorentina è soprattutto quella di completare. 

Il destino dell'islandese

Gudmundsson potrebbe muoversi soltanto davanti a una proposta importante, mentre Grosso aspetta il grande investimento sulla fascia sinistra. 

Il vero colpo

Scrive stamani La Nazione in proposito che questè è il colpo più atteso anche dai tifosi, incuriositi dall’identikit di alto livello filtrato nelle ultime settimane. 

Ma ne serve un altro…

Ma non sarà necessariamente l’ultimo: la Fiorentina cerca anche un’alternativa a Mastantuono sulla destra, un elemento funzionale alle rotazioni offensive.

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