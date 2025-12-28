Muharemovic trafigge anche il Bologna di Italiano, entrambe ad anni luce dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È successo tutto nel secondo tempo al Dall'Ara dove Bologna e Sassuolo hanno pareggiato per 1-1 nel match delle 18. Aveva aperto le marcature Fabbian con una deviazione da centro area al 47', pari trovato dal difensore Muharemovic di testa su angolo, dopo un'uscita sbagliata da Ravaglia, al 64'. Lo stesso che aveva punito anche la Fiorentina a inizio dicembre. Entrambe le squadre sono in zona di classifica però del tutto ininfluente per la quella viola.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 35, Napoli 34, Inter 33, Juventus 32, Roma 30, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.