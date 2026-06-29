Steve Harris (Iron Maiden): "Ci stavamo esibendo durante Fiorentina-West Ham. Corsi in hotel pensando ci fossero i supplementari"

Steve Harris, il bassista degli Iron Maiden, band heavy metal britannica, è anche un grande tifoso del West Ham. E in un'intervista con Sky Sport ha ripercorso l'ultimo, grande successo degli Hammers… ai danni della Fiorentina.

Il racconto di Harris

Si tratta naturalmente della finale di Conference League del 2023, quando gli inglesi si imposero sulla Fiorentina per 2-1 in quel di Praga grazie alla rete allo scadere di Bowen. “Eravamo in tour in Norvegia, ci stavamo esibendo - spiega Harris -: il nostro tecnico delle batterie è molto appassionato di calcio e, anche se tifa Manchester City, stava guardando la partita e mi aggiornava sul risultato. Ad un certo punto, quando sapevo che fossimo in vantaggio, un fan in prima fila mi fa il gesto dell'1-1 con le mani, e lì ho pensato ‘Oh no’”.

“Dopo lo show siamo corsi in hotel, perché pensavo che fossimo andati ai supplementari. Allora il nostro manager ci ha fatto vedere il risultato, dicendoci che avevamo vinto per 2-1. Solo dopo ho rivisto gli highlights, ma ero arrabbiato: avrebbero potuto organizzare meglio il concerto, per farmi vedere la partita”.