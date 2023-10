La probabile formazione della Fiorentina: Parisi si prende la maglia da titolare, dubbi per l'esterno d'attacco. Davanti c'è Nzola

La Fiorentina torna oggi in campo per l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Ad aspettare la formazione di Italiano c'è il Napoli di Rudi Garcia e l'allenatore viola studia le ultime mosse per contrastare la squadra partenopea. In porta dal 1' torna Terracciano, con Kayode a destra e Parisi a sinistra. Riposo per Biraghi. Al centro Milenkovic si riprende il posto con Quarta in vantaggio su Ranieri per l'altra maglia da titolare.

In mediana torna la coppia Arthur-Duncan, con davanti Nico Gonzalez, Bonaventura e uno tra Ikoné e Kouame, in vantaggio sugli altri per la maglia da esterno. In avanti chance dal 1' per Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné (Kouame); Nzola.