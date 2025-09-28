Un po' titubante Stefano Pioli che a Dazn ha parlato dello 0-0 di Pisa, ripartendo da una domanda che lo interrogava circa l'aver trovato ‘finalmente’ il modulo giusto:

"Forse… siamo in un momento in cui è tutto ancora forse. La squadra l’ha interpretata bene, sapevamo che sarebbe stata difficile, fallosa, un derby con posizioni di classifica difficili. Certo che secondo me possiamo incidere di più in fase offensiva anche se ci abbiamo provato per tutta la partita però ho visto delle cose positive, dobbiamo insistere. Non è il risultato che volevamo, da un momento così particolare ne esci poco alla volta e credo che oggi i segnali sono più positivi che negativi.

Fazzini? Lo richiamavo spesso perché il Pisa era molto aggressivo quando uscivamo fuori, quando abbiamo trovato il trequarti libero era il momento giusto per sfondare. Il Pisa pressava forte per cui bisognava tenere la palla dentro i nostri mediani l’hanno fatto abbastanza bene, credo che oggi ci sia mancato il gol per poco perché abbiamo costruito con una certa continuità.

Dobbiamo ancora migliorare certe situazioni, non sempre il calcio ti dà i risultati per quanto lavori. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo, vedo una squadra attenta e vogliosa di fare, i ragazzi erano delusi dalla mancata vittoria. Dobbiamo lavorare e diventare ancora più squadra però ho visto degli spunti positivi e le prestazioni sono in crescendo, dobbiamo migliorare quei piccoli dettagli, i due trequartisti sono entrati in possesso molte volte ma bisogna determinare di più. E’ un percorso, è normale migliorare con alti e bassi, dobbiamo continuare a migliorare, penso che la squadra possa fare una buona stagione benché l’inizio sia stato più difficile di quanto pensavamo.

Il Sigma Olomuc? La prima partita di Conference in casa è importante, iniziare bene il girone sarebbe significativo per tutto il percorso della Conference che è un nostro obiettivo per cui ora inizieremo a pensarci. Poi arriveranno partite difficili ma che ci daranno risposte diverse e credo che abbiamo le qualità per fare meglio di quanto stiamo facendo".