Lo Sturm Graz saluta Christensen. Il portiere danese torna alla Fiorentina

Adesso è ufficiale: si è conclusa l'esperienza allo Sturm Graz di Oliver Christensen. A fine mese si conclude il prestito del danese alla squadra austriaca, che ha ritrovato in rosa Daniil Khudyakov, che adesso sarà il titolare.

Ritorno a Firenze

Christensen ha collezionato 23 presenze complessive tra campionato, coppa nazionale, preliminari di Champions e girone di Europa League, 7 clean sheet e 30 reti subite in totale. Già da settimane giocata con la squadra B.

Il saluto a Oliver

Il portiere classe 1999 tornerà così alla Fiorentina. Questo il saluto dello Sturm sui social: «Dedizione, passione e spirito di squadra. Grazie di tutto, Oli Christensen – ti auguriamo il meglio!».