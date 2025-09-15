Corberan liquida Beltran con una battuta: "È un'opzione....come tutti"

Quella di ieri è stata una serata drammatica (dal punto di vista sportivo) per il Valencia, che è uscito letteralmente distrutto dal confronto con il Barcellona. Un ko per 6-0 che fa malissimo alla nuova squadra di Lucas Beltran, arrivato in Spagna dalla Fiorentina in prestito nel corso delle ultime ore dello scorso mercato.

“Beltran è un'opzione…come tutti”

Il tecnico del Valencia, Carlos Corberán, gli ha concesso spazio nel finale, nell'ultimo quarto d'ora, quando la situazione era ampiamente compromessa. Nel dopogara ha però liquidato l'argomento Beltran con una battuta: “Lui è un altro giocatore della squadra che abbiamo ingaggiato l'ultimo giorno di mercato. E' un altro giocatore nella rosa, un'opzione, come tutti gli altri”.

“Dolore e empatia per questa sconfitta”

Sulla sconfitta patita, Corberan ha poi aggiunto: “Non ci sono buone notizie oggi. Torniamo a Valencia a testa bassa, con dolore ed empatia per ciò che stanno provando i tifosi, e con la voglia di cambiare le cose e di farlo per i nostri tifosi”.