Il Napoli torna in campo per preparare la gara contro la Fiorentina. Ma un centrocampista continua a lavorare a parte
Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha reso noto alcune novità in vista del match contro la Fiorentina in programma domenica al Franchi.
La nota
“Dopo la vittoria contro il Bologna, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina”.
Il lavoro e le novità
"Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Anguissa prosegue il lavoro personalizzato in campo.
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