L'ex difensore di Fiorentina e Roma Alberto Di Chiara è intervenuto a T9 per esprimere il suo parere sulla gara di oggi tra le due squadre: “Palladino è messo in discussione perché é considerato un allenatore all’antica, lui non è un alchimista che gioca con i passaggi brevi e le ripartenze dal basso e per questo alcune cose non gli vengono perdonate. I risultati però sono dalla sua parte e la Fiorentina potrebbe disputare un’altra finale di Conference, anche se col Betis sarà abbastanza dura. L’impegno in terra spagnola potrebbe farsi sentire e quindi far arrivare la Fiorentina un po' stanca e scarica. Poi, ci sarà da valutare anche la gestione di Kean, assente da un po' di tempo per problemi familiari… Le partite sono tutte difficili e Ranieri questo lo sa molto bene, del resto lo ricorda sempre, quando dice che bisogna giocare partita per partita”.

"La Fiorentina rischia di trovarsi con il cerino in mano"

Ha proseguito: “Con la Fiorentina è praticamente uno scontro diretto: la Roma ha raggiunto il diciottesimo risultato utile consecutivo e in più giocherà in casa, quindi credo che avrà delle grosse possibilità di riuscire a portare a casa la partita. Di contro la Fiorentina, che rischia di essere stanca, se dovesse perdere contro la Roma, rischierebbe di ritrovarsi col classico cerino in mano, perché bisogna calcolare anche i possibili intrecci che si potrebbero verificare in questo finale di stagione. Restare fuori dall’Europa per la squadra viola vorrebbe dire annata fallimentare”.

"Per me la Roma è favorita"

E ha aggiunto: "Non sottovaluterei neanche il discorso formazione: la Fiorentina non avrà Dodô che considero il miglior terzino del campionato che Ranieri. Sarà una partita bella, ma considero la Roma favorita”.