Il tifoso viola e giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno analizzando ampiamente vari aspetti della sfida di ritorno della semifinale di Conference League che vedrà la Fiorentina impegnata in casa del Club Brugge.

‘Sarebbe inaccettabile subire un gol come quello di Koopmeiners’

“Non mi aspetto certo una Fiorentina che andrà a fare il catenaccio e difendere il gol di vantaggio, ma me la aspetto più accorta che a Bergamo. Dopo 7' di possesso palla Koopmeiners ha trovato un'autostrada per andare a segnare. Servirà maggiore concentrazione, sarebbe inaccettabile regalare un gol. La Fiorentina va a giocarsela ovunque ed è un piccolo vanto per l'Europa, ma servirà una squadra accorta".

‘Non rischierei chi non è al 100%’

"Bonaventura? Sarà una gara dura fisicamente, schierare chi non sta bene significa regalare un uomo. Se dovesse sentirsela, meglio farlo partire titolare per poi sostituirlo; quando entra non mi sembra che faccia la differenza, non è un calciatore da ultima mezz'ora”.