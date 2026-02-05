L'iniziativa di Gosens per ricompattare la squadra...E il conto lo pagano i nuovi!
Tutti insieme a cena. La Fiorentina prova a ripartire dopo aver subito tre sconfitte consecutive (compresa la Coppa Italia) la scorsa settimana.
Messaggio chiaro alla squadra
Racconta La Nazione che l'idea è stata di Robin Gosens che ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro al gruppo, non solo a parole, ma anche nei fatti, rifiutando di andare a giocare in Premier League (Nottingham Forest) per salvare la squadra.
Un patto. E per il conto…
Prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro personale, c'è da salvare la Fiorentina, un patto questo condiviso con qualche altro leader all'interno del gruppo. E così il tedesco è stato promotore della cena di squadra che si è svolta ieri sera.
Sul quotidiano locale si legge anche una curiosità su quanto accaduto: il conto è stato saldato dai nuovi, Solomon, Brescianini, Harrison, Fabbian e Rugani, che hanno diviso la spesa in parti uguali.