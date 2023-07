Il rincaro dei prezzi si fa sentire e servirà il mercato per dare una spinta a una campagna abbonamenti che procede a rilento in casa Fiorentina

Procede la campagna abbonamenti della Fiorentina, con le tessere ad oggi staccate che hanno raggiunto quota 13.500. Si fa dunque un primo punto della situazione sulla vendita dei tagliandi stagionali, che quest’anno è stata accolta con non poche polemiche da parte dei tifosi viola soprattutto per il rincaro dei prezzi.

Partiamo da quello che sta succedendo oggi, con la vendita degli abbonamenti che è stata sospesa, visto che questa giornata è dedicata al “cambio posto”. Presso i Fiorentina Point, infatti, chi ha fatto comprato l’abbonamento può scegliere tra i migliori posti lasciati liberi da chi non ha rinnovato all’interno del proprio settore, dopo che la fase di Super Prelazione Web e Prelazione è terminata ieri (dopo essere stata prorogata di una settimana).

Da domani (21 febbraio), poi, ripartirà la vendita con la fase Vendita Libera Promo fino al 1° agosto con la vendita dei posti liberi da prelazione, per poi arrivare al 2 agosto quando sarà aperta l’ultima fase di vendita libera, che chiuderà la campagna l’11 agosto.

Un po’ di numeri: 13.500 le tessere sottoscritte ad oggi, 21.400 quelle dello scorso anno. Attualmente siamo a 7900 in meno, con il passivo che si attesta al 37%. C’è ancora tempo, ovviamente, da qui all’11 agosto, ma tutti gli indizi portano a immaginarsi una chiusura di campagna con numeri in calo rispetto alla scorsa stagione. Chi doveva rinnovare il proprio abbonamenti, infatti, è logico pensare lo abbia già fatto approfittando delle tariffe dedicate, visto che da domani i prezzi schizzeranno ulteriormente al rialzo.

I numeri in ribasso sono confermati dall’ultima settimana, che ha visto il prolungamento della super-prelazione, l'inserimento della tariffa dedicata all’under 14 e l’inizio della vendita per i posti liberi senza prelazione. Nonostante le tante tariffe disponibili, anche vantaggiose rispetto ai prezzi che aspettano i tifosi nelle prossime settimane, solo 2000 le tessere vendute. Fondamentali saranno i prossimi dieci giorni, per capire realmente quale potrebbe essere la quota finale degli abbonati, vista l’ultima parte delle tariffe scontate.

Numeri che in ogni caso sono ben lontani da quelli che la Fiorentina aveva fatto registrare al primo anno dell’era Commisso a Firenze, con oltre 28.000 tessere staccate.