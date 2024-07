Calamai: "Italiano perplesso, Palladino solo sorrisi ma ha voluto Kean. Se sbaglia centravanti finirà nell'inferno di Firenze"

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai parla dell'avvio di stagione alla guida della Fiorentina per Raffaele Palladino. Per il momento il neo tecnico ha potuto contare solo su Kean tra i volti nuovi:

"Chiudo con un Italiano perplesso di fronte al mercato del Bologna. Sostituire Thiago Motta è già un’impresa complicata. Farlo senza Calafiori e Zirkzee sembra un’impresa impossibile. Italiano si affidi ai colpi di genio di Sartori. Chissà se si è già pentito di aver accettato la sfida Bologna.

Chi dispensa solo sorrisi per il momento è Palladino, il suo erede sulla panchina della Fiorentina. Ma anche per il tecnico ex Monza non sono tutte rose e fiori. Lui ha voluto Kean, zero gol nell’ultima stagione. Se ha sbagliato centravanti finirà nell’inferno di Firenze".