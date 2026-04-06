Sandro Sabatini: "Fagioli oggi sarebbe stato convocato anche da Inghilterra e Spagna. È tra i migliori tecnicamente insieme a..."
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, intervenendo ancora sul tema Nazionale e sulle scelte di convocazione di Gennaro Gattuso.
Le parole di Sabatini
"In Bosnia mancavano 3 giocatori all'Italia che per come stanno giocando sarebbero stati nei 30 convocati di Spagna e Inghilterra: Fagioli, Zaniolo e Bernardeschi".
I più forti
“Al momento sono i tre giocatori tecnicamente più forti d'Italia. Sento dire che Gattuso non ha colpe. Ma come non ha colpe? Prima di dire che mancano le basi, convocherei i più forti".
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