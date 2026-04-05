Italiano fa uno scherzetto alla Cremonese e la Fiorentina non può che esultare: Espulso un ex viola. La nuova CLASSIFICA della Serie A

Con L'arrivo di Giampaolo in panchina e una vittoria in casa del Parma, la Cremonese ha provato a riaprire le sorti di questo campionato, almeno nella parte bassa della classifica. Ma quel successo potrebbe essere stato solo un semplice fuoco di paglia.

Primo tempo

Ci ha pensato il Bologna di Italiano a fare uno scherzetto a fermare subito il desiderio di rimonta dei grigiorossi, vincendo per 2-1 in trasferta allo Zini. Un successo frutto di un buon primo tempo in cui hanno trovato il gol Joao Mario e Rowe. In conclusione di prima frazione, traversa colpita da Moro direttamente su calcio di punizione.

Secondo tempo

Se il primo tempo è stato ad appannaggio degli ospiti, la ripresa ha visto la reazione della Cremonese che ha avuto un paio di buone opportunità con Bonazzoli per riaprire la gara. Fatto questo che è avvenuto però solo all'89' con il rigore trasformato dallo stesso Bonazzoli. Al 94' si fa espellere l'ex centrocampista della Fiorentina, Maleh, che lascia la Cremonese in dieci per i minuti finali del recupero. Mentre al 96' fa la stessa fine Ferguson, anche se la decisione di Abisso (quella di tirare fuori il secondo cartellino giallo all'indirizzo del bolognese) è totalmente sbagliata.

Un risultato questo che non può che fare piacere alla Fiorentina che così allunga sul terzultimo posto, portandosi a +5. E questo indipendentemente dal risultato che otterrà il Lecce domani contro l'Atalanta.

La nuova classifica della Serie A

Così cambia la classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 39, Parma 35, Genoa 33, Torino 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.