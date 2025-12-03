Direttamente dal Viola Park, a margine della presentazione della partnership tra Serie C e Cattolica Assicurazioni, Gianfranco Zola ha parlato della situazione attuale in casa Fiorentina: “Sinceramente mi rattrista vederla lì, anche perché negli ultimi anni aveva abituato a ben altri traguardi. Ci dispiace vederla così in difficoltà. Però mi auguro sinceramente che sia solo un momento passeggero, purtroppo il calcio è una scienza inesatta e a volte possono non arrivare i risultati”.

“Le cose cambieranno”

“Sono sicuro che le cose cambieranno anche in questo caso. L'importante è rimanere positivi e concentrati, la società ha ambizione e sta lavorando alla grandissima fuori dal campo. Sono cose che alla fine avranno un peso importante”.

“Kean? La sua qualità non è casuale, è un momento passeggero”

Su Kean: “Il problema generale è della Fiorentina, poi l'attaccante viene condizionato molto dall'andamento della squadra. A volte anche viceversa. Sta comunque facendo bene in Nazionale perché è un giocatore di grande qualità, non può essere un caso. Questo è un momento passeggero, così come lo è per la Fiorentina. Sono i momenti in cui serve avere fiducia. La fede viene messa a dura prova, ci sono passato, ma occorre stringersi assieme”.

“Gudmundsson è strano. Ma non deve mettere in discussione le sue abilità”

Su Gudmundsson: “Strano. Il giocatore ha qualità importanti e potenzialità enormi. A volte il rendimento è determinato da condizioni che sfuggono anche al ragazzo stesso, ma non deve mai mettere in discussione le proprie abilità. Quando si ha la certezza delle proprie capacità, si può andare lontano”.