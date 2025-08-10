Leo Coelho, direttore sportivo del Botafogo al quale è stato accostato l'esterno della Fiorentina Jonathan Ikone, prima della vittoria per 5-0 sul Fortaleza, ha parlato a Lance del calciomercato in atto.

Il mercato del Botafogo

Il ds si è espresso così: "Il nostro progetto prosegue con la vendita e l'acquisto di giocatori, e puntiamo sempre all'eccellenza. Quindi, stiamo ancora cercando alcuni giocatori. Abbiamo un attaccante il cui ingaggio stiamo per finalizzare. E ci sono anche altri giocatori, per i quali identifichiamo una qualche necessità o una qualche offerta".

La priorità del club

E ha proseguito: "Stiamo cercando difensori. Bastos è infortunato, Barboza è fuori oggi per squalifica e Kaio Pantaleão ha un infortunio muscolare. Quindi, comprendiamo questa carenza e stiamo cercando un altro difensore per completare la squadra. Ma sappiamo anche che con il ritorno di questi giocatori, torneremo al completo e con una linea difensiva molto forte, con il potenziale per darci fiducia in un gioco d'attacco verticale".