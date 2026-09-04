Nessun trasloco necessario: conclusi in tempi record i lavori al Sinigaglia. E il Como di Kean esordirà in Champions League... a casa sua

Il Como torna a casa. O meglio, non l'ha mai lasciata. Sì perché i lavori allo stadio Sinigaglia, necessari per rendere l'impianto adeguato ad ospitare le gare di Champions League, sono durati pochissimi e di fatto già finiti.

Lavori velocissimei

Certo, niente di paragonabile alla mastodontica opera di restyling del Franchi, ma c'è da dire che le tempistiche d'intervento sul Sinigaglia hanno superato le aspettative persino dello stesso Como che - una volta giocate le prime tre di Serie A in trasferta - aveva preventivamente indicato il Bentegodi di Verona come stadio per disputare alcune partite casalinghe.

Pronto per la Champions

Non ce ne sarà bisogno: il Sinigaglia è pronto e quindi Kean e compagni, già a partire dall'esordio in Champions League di giovedì contro il Lipsia, potrà giocare le proprie partite casalinghe nel proprio stadio.