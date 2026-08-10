La Fiorentina 'blinda' anche un giovane terzino, già agli ordini di Grosso fra ritiro e tournée inglese
Tramite il proprio sito, la Fiorentina fa sapere che tre ragazzi del settore giovanile - tra cui uno presente anche nel ritiro e nella tournée inglese dei viola - hanno firmato il loro primo contratto da professionista.
Volto noto
Si tratta del classe 2008 Alessandro Perrotti, terzino o esterno sinistro che nei primi giorni di carenza numerica in quella posizione ha contribuito a dare maggiore profondità alla rosa pre-campionato agli ordini di mister Grosso. Per lui è arrivata la firma sul primo contratto ‘da grandi’, un triennale che lo legherà al club fino al 2029.
I giovanissimi
Stessa sorte toccata in giornata odierna ai giovani Mattia Barbone, centrale difensivo, e Lorenzo Bernamonte, centrocampista. Entrambi classe 2010, anche per loro sono arrivati i primi contratti da professionisti, della stessa durata di quello sottoscritto da Perrotti.