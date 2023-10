Walem: "Lukaku come Batistuta a Roma per lo scudetto? Non i giallorossi in corsa. L'argentino lo conobbi a Firenze, era allucinante"

Al sito gianlucadimarzio.com, ha parlato la leggenda del calcio belga Johan Walem, intervenendo anche sul paragone Batistuta-Lukaku che è stato fatto da qualcuno in ambito giallorosso. Queste le sue parole:

“A Roma l'ambiente, la squadra e l'allenatore credono in lui, quindi la scelta alla fine si è rivelata lo stesso azzeccata. Poi Lukaku è senza dubbio uno dei attaccanti migliori al mondo, chi non lo vorrebbe? A tutti piacerebbe averlo. Scudetto come ha fatto Batistuta? Non lo so, bisogna avere anche una squadra forte attorno e non so se la Roma sia attrezzata per questo. Io non ce la vedo a lottare per lo Scudetto, speriamo possa lottare per i primi quattro posti ma ci sono anche gli altri. Detto questo, io Batistuta l'ho conosciuto alla Fiorentina quando giocava con Rui Costa ed era una cosa allucinante”.

https://www.fiorentinanews.com/news/5070818822/l-inchiesta-di-report-cosi-renzi-offriva-ai-sauditi-di-bin-salman-la-fiorentina-mentre-attaccava-societa-e-comune-sulla-vicenda-stadio-a-barone-arrivate-proposte-per-conto-di-riyad