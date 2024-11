Goretti: "Rispetto alla sua età, Bove è un giovane vecchio. Gudmundsson? E' fantastico, aspettiamo che torni"

Nella serata del Gran Galà del calcio italiano a Latina, Roberto Goretti, direttore tecnico della Fiorentina è stato premiato per il lavoro svolto con la Reggiana. Il dirigente gigliato ha dichiarato: "La Fiorentina ha il dovere di far bene giorno per giorno, vedremo che succederà al termine della stagione".

Sull'allenatore

"Palladino sta dimostrando quello che ha fatto vedere anche a Monza. Si sta dimostrando una persona capace, in gamba. Anche lui, come la Fiorentina, deve però dimostrarlo giorno per giorno".

Su Kean

"Penso che per tutti i calciatori ci sia il timing giusto e l'ambiente giusto. Moise ha trovato tutto questo a Firenze, dove sta esprimendo quelle che sono sempre state le sue capacità. Sta maturando a livello calcistico e umano e adesso sta mostrando anche leadership nello spogliatoio".

Su Bove

"Bove è un ragazzo molto molto in gamba, di grande valore e spessore. Rispetto alla sua età è un giovane vecchio e sarà un giocatore importante per il futuro del nostro club".

Su Gudmundsson

"Non possiamo dire che succederà e come sarà la Fiorentina. Possiamo dire che a luglio e agosto scorso si sono poste le basi per una nuova Fiorentina. Abbiamo fatto solo il primo passo. A gennaio e nella prossima estate dovremo seguire la linea stabilita in questo periodo. Gudmundsson lo abbiamo visto per due-tre settimane di allenamento ma è fantastico, ha tanta qualità e fa giocare bene i compagni. Si è integrato bene e aspettiamo che torni".

dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb