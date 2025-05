Il pessimismo sul riscatto di Adli da parte della Fiorentina. L'interesse dei viola potrebbe spostarsi su altro rossonero

Salvo un clamoroso miracolo, la Fiorentina non riuscirà ad ottenere il pass per disputare una competizione internazionale anche nella prossima stagione essendo ormai tagliata fuori dalle posizioni di classifica che contano. È prematuro stabilire ora quale sarà la portata dei cambiamenti che verranno attuati dalla società presieduta da Rocco Commisso.

La permanenza di Adli è tutt'altro che certa: le utile sul centrocampista francese

In tal senso pero sembra che il futuro di Yacine Adli sia quasi del tutto delineato: secondo quanto riportato da Milanlive.it il centrocampista a fine stagione non sarà riscattato. Il classe 2000 francese farà ritorno a Milanello, non essendo riuscito ad imporsi come titolare fisso di una squadra che non può permettersi di sobbarcarsi un ingaggio lordo del genere per colui che è tutt’al più una riserva di lusso. Malgrado questo affare, come quello relativo a Sottil, non abbia portato al lieto fine per tutte le parti coinvolte, i rapporti tra i due club restano ottimali nonché costanti e prolifici.

La Fiorentina potrebbe chiedere un altro giocatore ai rossoneri

Ed è proprio per questo che ultimamente a Milano stia prendendo forma un’ulteriore operazione in vista della prossima stagione. Stiamo parlando dell’attaccante svizzero Noah Okafor, attualmente in prestito al Napoli. Vada come vada, seppure il club campano dovesse riuscire a vincere lo scudetto, il nazionale elvetico non rimarrà alle pendici del Vesuvio dato l’utilizzo centellinato che Antonio Conte ha fatto di lui da gennaio in avanti. L’ex Salisburgo rappresenterebbe una buona occasione.