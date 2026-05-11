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S. Sabatini: "A Firenze un sollievo che non soddisfa per la salvezza. Lo sgambetto alla Juventus per la Champions..."

Redazione /
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A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, intervenendo anche sulla Fiorentina e sulla salvezza conquistata dalla squadra viola. 

Le parole di Sabatini

“La Fiorentina ha vissuto una stagione drammatica. Ora la salvezza è diventata un sollievo, ma, a sentire i fischi, è un sollievo che non soddisfa pienamente. Restano però due partite che offrono la possibilità di il lucido alla stagione”. 

Sui tifosi

“La percezione è che le ambizioni dei tifosi siano molto maggiori rispetto all’idea di fare uno sgambetto alla Juventus per la Champions League. Certo che per i bianconeri le ultime due contro viola e Torino non sono storicamente facili”. 

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