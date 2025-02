Berrettini e una domanda scomoda: "Scudetto della Fiorentina o vincere uno slam?". E il tifoso viola... - VIDEO

In un video della Gazzetta dello Sport in collaborazione con RedBull, il tennista e tifoso della Fiorentina Matteo Berrettini ha risposto ad alcune domande aut aut. Tra queste anche una che riguarda la squadra viola, ma il confronto era molto arduo per il tennista romano: “Preferiresti la Fiorentina vincitrice dello scudetto o te vincitore di uno slam?”.

E la risposta: “Eh, forza Fiorentina sempre, ma dico lo slam”. Sorriso amaro di Berrettini, che uno slam non l'ha mai vinto in carriera. Lo ha sfiorato nel 2021 a Wimbledon sconfitto in finale da Djokovic. E che dire, per questa volta lo perdoniamo!