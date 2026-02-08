Terzini da incubo: il protagonista è Dodô. Fuorigioco in autonomia, voragini alle spalle e mai decisivo davanti

E' un po' nella storia dei funambolici l'estro e la sregolatezza, il fatto però è che Domilson Cordeiro dos Santos, in arte Dodô, abbonda della seconda e molto raramente offre il primo dei due aspetti. Una serata da incubo quella di ieri per il brasiliano, sottolinea La Nazione: protagonista di un fuorigioco assurdo in autonomia e non riuscito, in occasione dello 0-1 di Casadei.

Quindi una serie di voragini alle spalle, da quella sull'occasione sventata di Zapata alla trasparenza con cui va a pressare Maripan sull'out di destra, concedendo il filtrante al cileno verso Aboukhlal: da lì il fallo sul marocchino da cui è nato poi il 2-2. Una presenza visibile quasi solo per i regali agli avversari nella serata di ieri, dato che in fase offensiva non lo si è mai visto, dopo i segnali buoni delle ultime gare. Un giocatore con cui per altro la Fiorentina sta ancora discutendo per il rinnovo del contratto e uno dei protagonisti in negativo di questa stagione.