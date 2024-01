Italiano sarà senza vice a Sassuolo: squalificato Niccolini. Ecco la motivazione

Non sarà in panchina Daniel Niccolini, vice allenatore di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Fiorentina. A deciderlo è stato il giudice sportivo, che ha squalificato per un turno di Serie A Niccolini dopo il cartellino rosso rimediato durante il match casalingo contro il Torino.

Espressioni offensive contro La Penna

Le motivazioni della sanzione, si legge nel comunicato del GS, si legge che siano dovute a espressioni offensive rivolte all'arbitro Michele La Penna, direttore di gara contro i granata al Franchi.