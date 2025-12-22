Richardson può lasciare la Fiorentina. Lo cerca un club di Ligue 1
Il Nizza si avvicina a grandi passi al centrocampista marocchino Amir Richardson della Fiorentina.
La Fiorentina lascia partire un centrocampista?
Richardson è nella rosa dei candidati di diversi club per gennaio e la società francese ha mostrato interesse, afferma il giornalista Fabrizio Romano.
Possibile il “ritorno a casa”
Amir, nato a Nizza ed ex giocatore del Nizza, potrebbe dunque far ritorno a casa nella sessione di gennaio.
