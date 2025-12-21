I tentativi alla disperata vanno a segno: Paratici pronto a liberarsi per la Fiorentina. Contatto diretto con Commisso per scampare la B

Alla fine i tentativi alla disperata operati da Alessandro Ferrari, diretta e unica emanazione presidenziale in città, sono andati a segno o quantomeno hanno fatto breccia nella figura scelta: Fabio Paratici. E' lui il manager scelto per rimettere insieme i cocci della Fiorentina e scampare una clamorosa retrocessione in Serie B. Tra le parti, molto più che dei semplici colloqui conoscitivi anche perché il club viola ha fretta e l'ex ds della Juve sarebbe più che pronto a liberarsi dal Tottenham.

Paratici ha avuto modo, secondo il Corriere dello Sport, di parlare direttamente con Rocco Commisso, una sorta di record vista l'impossibilità di connettersi con lui. La chiave è assottigliare il più possibile i tempi del suo sbarco a Firenze, per prendere in mano il mercato di gennaio e rimettere in sesto uno spogliatoio disastrato e diretto in Serie B.