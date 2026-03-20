La partita fila discretamente liscia per l'arbitro spagnolo Juan Martinez Munuera, chiamato a dirigere Rakow-Fiorentina. Questo almeno fino all'83esimo, quando c'è il primo e unico vero episodio della gara.

L'unico episodio della gara

Braut Brunes parte sul filo del fuorigioco e si invola verso Christensen che esce in maniera avventata. L'attaccante dei polacchi crolla a terra dopo quello che sembra un contatto con l'estremo difensore danese e Munuera fischia subito rigore. Il replay mostra che non c'è alcun contatto tra i due, di come Christensen abbia intelligentemente ritratto le mani e di come il cugino di Haaland si sia ampiamente tuffato. Il VAR richiama lo spagnolo che revoca giustamente il penalty ammonendo il giocatore. Che si stupisce, non si sa sinceramente di cosa vista l'evidenza del tutto.

Altra richiesta di rigore

Nel finale è sempre il Rakow a chiedere un rigore per un mani di Harrison. Il giocatore viola però è completamente girato dalla parte opposta quando la palla spazzata da Ndour gli carambola sul braccio. Rigore inesistente e questa volta Munuera vede bene.