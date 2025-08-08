Il nodo critico per la Fiorentina che lascia Pradè con le mani legate

C'è un nodo critico per la Fiorentina e si chiama Lucas Beltran. Il rifiuto dell’argentino alla proposta fattagli dal Flamengo ha complicato i piani di mercato della dirigenza viola.

15 milioni

L’offerta del club rossonero prevedeva l'arrivo di 12 milioni sicuri nelle casse gigliate, più 3 di bonus, una cifra che avrebbe dato linfa per poter prendere un altro attaccante, più funzionale ai piani di Pioli e magari anche costoso.

Fuori dai progetti tecnici

La scelta di Beltran di non andare a giocare in Brasile, ha lasciato Pradè con le mani legate. Quella era anche l’unica proposta concreta arrivata per lui che ormai è fuori dai progetti tecnici di Pioli che, non lo ha messo in campo nemmeno un minuto contro il Nottingham Forest.

Mercato europeo

L'agente del giocatore continua a sondare il mercato europeo alla ricerca di squadre che possono essere interessate all'ex River Plate e la Fiorentina ora attende segnali.