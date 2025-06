Pio Esposito segna, Martinez Quarta si fa buttare fuori. Acuna insegue Dumfries negli spogliatoi e si accende il parapiglia

Nella notte italiana è arrivato il 2-0 rifilato dall'Inter al River Plate nel Mondiale per club. Un risultato questo che fa conquistare ai nerazzurri il primo posto nel loro girone, mentre gli argentini ritornano a casa.

Segna Esposito

A sbloccare le marcature ci ha pensato Francesco Pio Esposito, giocatore che interessa alla Fiorentina, che ha trovato la rete con un rasoterra da dentro l'area. Raddoppio invece siglato da Alessandro Bastoni al termine di un'azione personale.

Rosso a Quarta

Non è stata sicuramente una bella partita per Lucas Martinez Quarta. L'ex viola si è fatto buttare fuori al 66' lasciando la sua squadra in dieci, in pratica, per una mezz'ora.

Parapiglia finale

Ma il finale di gara è stato ancora più caotico. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, Marcos Acuña del River si è messo ad inseguire Denzel Dumfries fino all'ingresso degli spogliatoi venendo però placcato da compagni e avversari. Si è scatenato un parapiglia che ha richiesto qualche minuto prima di essere risolto.