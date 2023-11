Stadio Franchi, il Tar si prende i quindici giorni. Palazzo Vecchio conta di 'recuperare' i 55 milioni

Doveva essere una giornata decisiva quella di ieri per le sorti dello stadio Artemio Franchi. Ma il Tar del Lazio si è preso altri quindici giorni prima di decidere sul ricorso presentato dal Comune di Firenze contro il definanziamento dei 55 milioni originariamente concessi dall’Ue come parte dei fondi per la ricostruzione dello stadio.

Nardella per niente sorpreso

Una notizia questa che non ha colto di sorpresa il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, che era già stato informato del fatto che l'udienza andata in scena ieri fosse necessaria per sentire le parti e raccogliere elementi utili per poter arrivare ad una decisione finale.

Recupero dei soldi per completare il progetto

Palazzo Vecchio conta di poter recuperare questi soldi per poter completare il progetto di rifacimento dello stadio con la copertura completa dell'impianto e dando un nuovo look anche alla Maratona, senza contare altre opere accessorie che, per il momento, sono state escluse dal progetto esecutivo.