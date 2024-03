Avramov: "La Fiorentina gioca nel mio stadio, spero che vinca 5-0. Vorrei la chiamata di Terracciano in Nazionale"

L'ex calciatore della Fiorentina Vlada Avramov, adesso, è il preparatore dei portieri dell'Honved, club che ha come casa proprio la Boszik Arena, stadio di Maccabi Haifa-Fiorentina. L'ex portiere è intervenuto a Sky Sport: “Ho bellissimi ricordi dell'Italia, sono stato in città splendide per 15 anni. Ho trovato molti amici: Mutu, Nainggolan, Frey…”.

“Spero che la Fiorentina vinca 5-0”

Sulla Fiorentina: “Domani gioca nel mio stadio. Spero che vinca 5-0, secondo me è la più forte. Spero di portarle fortuna. Terracciano? Vorrei che venisse chiamato in Nazionale, gioca ad altissimi livelli da due anni. E ora è cresciuto tantissimo”.