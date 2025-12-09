A Lady Radio il procuratore Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, ha parlato anche del possibile mercato invernale della Fiorentina.

Le parole di De Santis

“Boga viene da problemi fisici, mi sembra difficile. Maldini e Brescianini sono nomi che non stanno trovando molto spazio all'Atalanta. Entrambi hanno grande qualità, sono nomi interessanti in una zona di campo in cui la Fiorentina sta facendo tanta fatica. Maldini è ancora un po' pulito. Il Monza però era abituato a lottare per la salvezza”.

Il mercato

“Adesso però c'è da capire che impronta dare a questo mercato, chi serve a Vanoli, chi è scontento, su chi si può puntare. A me la Fiorentina ha stupito perché anche a livello fisico sta facendo molta fatica. Questo è il primo tema da capire. La Fiorentina deve dare un'aggiustata anche dietro. Il caso Comuzzo è emblematico, ora non lo vendi mai alle cifre di cui si parlava a dicembre scorso. Sacrificabili? In mezzo ci sono tanti elementi simili. Qualcuno lo devi scambiare se non riesci a cederlo”.