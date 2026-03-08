Il derby lo vince ancora il Milan che prova a riaprire ancora la lotta Scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Dopo il successo dell'andata, il Milan ha bissato i successi nel derby della Madonnina, battendo ancora l'Inter per 1-0 a San Siro. Rete decisiva segnata dall'ecuadoriano Estupiñán nel primo tempo con un gran sinistro sotto al sette. Subito prima Mkhitaryan si era mangiato il vantaggio nerazzurro, tutto solo davanti a Maignan.
La squadra di Allegri prova così a riaprire una lotta Scudetto che però pende ancora nettamente dalla parte dell'Inter, che ha sette punti di vantaggio.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 36, Lazio 34, Parma 34, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.
