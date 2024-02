Il mercato della Fiorentina non è ancora finito: saltato Gudmundsson, si (ri)prova Ramazani. Ma cambia la formula

Colpo last minute?

Il calciomercato della Fiorentina non si può dire ancora che sia terminato. L'esperto Gianluca Di Marzio, infatti, ci riferisce di una possibile trattativa per un esterno che è in orbita viola da almeno un paio di settimane. Ci stiamo riferendo a Largie Ramazani, esterno sinistro in forza all'Almeria (club che occupa l'ultimissima posizione de La Liga spagnola).

Saltato Gudmundsson?

A differenza di Albert Gudmundsson, però, la cui trattativa sembra ormai data per saltata, qui si parlerebbe di un prestito. Stessa formula che ha caratterizzato anche le entrate di Faraoni e Belotti. Di Marzio ha rilanciato la notizia, la Fiorentina potrebbe accontentarsi di questo attaccante classe 2001 belga, che di certo non riempirebbe di gioia i tifosi viola quanto l'islandese del Genoa.