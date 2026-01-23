I convocati del Cagliari: Pisacane arriva a Firenze con due nuovi acquisti. Recupera Zappa, out un centrocampista

In vista di Fiorentina-Cagliari, in programma domani, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha deciso i suoi convocati per la trasferta al Franchi. Confermato il recupero di Gabriele Zappa, progressivamente rientrato in gruppo e a disposizione al 100%. E i rossoblù sono anche rinforzati della prima convocazione di due nuovi acquisti, Dossena e Sulemana. Non ci sarà, invece, Di Pardo.

I convocati del Cagliari per sfidare la Fiorentina

Questo il comunicato del club: “Mister Pisacane avrà a disposizione ventiquattro rossoblù per la gara del “Franchi” di Firenze, in programma sabato 24 gennaio (ore 18). Out Alessandro Di Pardo (affaticamento al polpaccio), prima convocazione per i nuovi acquisti Alberto Dossena (maglia numero 22) e Ibrahim Sulemana (25)”.

La prima volta di due volti nuovi

Di seguito la lista completa dei convocati del Cagliari per la trasferta di Firenze: