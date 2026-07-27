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UFFICIALE: La Fiorentina manda a giocare in Serie C Vannucchi

Redazione /
Tommaso Vannucchi
Tommaso Vannucchi
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Movimento in uscita per la Fiorentina che ha ceduto in prestito il giovane portiere Tommaso Vannucchi

La comunicazione viola

Dove va? E' presto detto: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Vannucchi (classe 2007) all'Arzignano Valchiampo per la stagione 2026/27”. 

Serie C

L'Arzignano Valchiampo è una squadra che disputerà il campionato di Serie C la prossima stagione. Quindi un'esperienza a buon livello per l'estremo difensore gigliato. 

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