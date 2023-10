La firma de La Nazione Angelo Giorgetti a Radio Bruno commenta la vittoria della Fiorentina sul Cagliari, soffermandosi su alcuni aspetti chiave della squadra di Italiano.

"La Fiorentina ha trovato Martinez Quarta nel suo ‘non ruolo’. Italiano è stato bravo ad adattare un difensore ad interpretare più ruoli, togliendogli anche la responsabilità di dover essere il centrale difensivo che va a fare un certo tipo di chiusura in quanto più veloce nel pacchetto. È libero di sganciarsi quando c’è la possibilità e questo è possibile grazie alla sua duttilità e alla bravura di Italiano nello sfruttare nel modo giusto le caratteristiche dell’argentino. Poi certo, ha fatto anche il difensore”.

“La squadra non ha dato punti di riferimento ieri. Kayode è apparso straripante, ancora meglio rispetto a Genova. A 16 anni giocava in Serie D, e questo fa capire tanto del suo spessore mentale. Fatico a ritrovare un giovane di 19 anni che abbia esordito con questa serenità. Sta cogliendo le opportunità perchè ha una grande forza mentale. Ora dovrà fare uno step successivo: di lui parlano tutti, c’è già chi pensa possa essere convocato in Nazionale. Sono curioso di vedere come reagirà il giocatore. Deve restare se stesso”.

“Kouame può rendersi utile sulla fascia nell'altra corsia dell'attacco viola perchè riesce anche a lavorare nel gioco aereo. Quello dell'esterno alto resta un rimpianto, ci si chiede cosa sarebbe successo se quel ruolo fosse stato riempito in modo diverso. La Fiorentina sta cercando colmare questa lacuna con grande applicazione tattica. Brekalo è uno che cerca di fare il suo. Difficilissimo togliere la palla ad Arthur, è impressionante. Lui e Duncan una coppia costruttiva, la migliore in mezzo per la Fiorentina. Il ghanese è stato tanto ai margini, quest'anno invece è fondamentale per la squadra, nelle due fasi unisce muscoli e tecnica”.