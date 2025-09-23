Durante un intervento a Radio Bruno Toscana, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha analizzato le difficoltà di Stefano Pioli, al ritorno sulla panchina gigliata, esprimendosi sull'assai complesso avvio di stagione viola.

‘L’amore per la Fiorentina è uno stimolo ulteriore per Pioli'

"Pioli ama Firenze e la Fiorentina, non ci si può rendere conto di cosa sta passando ora. Non trovare soluzioni per far vincere la squadra per lui è veramente angosciante. Si tratta però di una situazione che per lui è solo stimolante, una spinta a fare ancora meglio: altrimenti non sarebbe tornato a Firenze. Non ci ha pensato su un momento ed è voluto tornare con convinzione alla Fiorentina".

‘Se i giocatori top viola saliranno di rendimento…’

"Sono ottimista, perché la Fiorentina ha giocatori migliori dello scorso anno, più forti. Però i giocatori top della squadra non vanno oltre la sufficienza nelle prime quattro gare dell’anno. Se saliranno di rendimento, le cose cambieranno rapidamente".