Sono ore di riflessione, come detto, per Moise Kean, in attesa di rientrare dalle vacanze in piena zona clausola. Tra gli elementi da considerare c'è comunque anche l'ottimo feeling ambientale che si è sviluppato intorno all'attaccante. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Kean non è mai stato coccolato come a Firenze, dove ha goduto di benefit e privilegi unici, non scontati magari altrove. Nella testa dell'attaccante ci sarebbe la Champions League ma il club più concretamente interessato è il Man Utd, che non giocherà neanche le coppe. Da questo punto di vista un piccolo spunto di sollievo per la Fiorentina.