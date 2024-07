Non c'è soltanto Castrovilli tra le idee di mercato del Torino: ai granata piace anche un altro fresco ex viola

I centrocampisti Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura sono ormai da poco più di una settima ex giocatori viola, ma per entrambi le voci di mercato si fanno sempre più intense.

Una nuova proposta per Jack Bonaventura

Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà Giacomo Bonaventura non ha deciso ancora il suo futuro. Ha soltanto escluso scelto la soluzione estera, pur essendoci sirene arabe fin dallo scorso gennaio. Nelle ultime ore ci sarebbe stata stata una proposta del Torino, interessato per l'ex giocatore della Fiorentina, ma potrebbero arrivare in questi giorni anche offerte da altri club italiani per lui.

E Castrovilli…

Sempre al Torino, come alla Lazio, è stato offerto un altro svincolato dalla Fiorentina, ovvero Gaetano Castrovilli, che è in attesa di una decisione definitiva.