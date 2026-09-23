Spalletti ricorda Carpanesi: "Ho fatto l'allenatore come lui, eravamo uniti in questo percorso"

Spezzino di nascita, fiorentino d'adozione figura immortale per il popolo viola. Si tratta di Sergio Carpanesi, ultimo reduce della Fiorentina che vinse lo scudetto nel 1956 scomparso il 21 settembre all'età di novant'anni. Nella giornata di oggi si è tenuto il funerale, con tanti esponenti del mondo del calcio accorsi per rendere omaggio.

Le parole di Spalletti, ex allievo di Carpanesi

Tra coloro che erano presenti anche Luciano Spalletti, giocatore di Carpanesi quando allenava lo Spezia. Di seguito il suo ricordo, ai microfoni di Radio Bruno: "Ha sempre avuto un grande affetto e una grande ammirazione per i suoi calciatori. Avendo intrapreso una sua professione che era la sua, evidentemente c'era qualcosa che ci legava di più. Anche se non ci siamo sentiti negli ultimi anni, c'era sempre quella sensazione che fossimo molto uniti e che fossimo abbracciati in questo percorso che io sto facendo e che riguardava il suo lavoro. Mi ha anche dato qualche consiglio".

Il ricordo lasciato a La Spezia

"Basti pensare a quanta gente spezzina c'è oggi. Momento particolare, più di vita che di carriera. Eravamo legatissimi anche con le famiglie, ci trovavamo spesso a cena. Gente che aveva costruito un gruppo di ferro".

