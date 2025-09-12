Ogni settimana Fiorentinanews.com è in diretta su YouTube, Facebook e Instagram con la sua trasmissione “Hangover Viola”, in cui si analizzano i temi d'attualità di casa Fiorentina. In questa puntata è andata in onda un'intervista esclusiva all'ex ds viola Carlos Fretias. Dopodiché abbiamo commentato la conferenza di fine mercato di Pradè e la partita di domani contro il Napoli.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!