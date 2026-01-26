E se i giovani giocano... A Martinelli basta una partita per prendersi porta e titolarità della Sampdoria

Potrebbe essere bastata una sola partita a Tommaso Martinelli per prendersi la porta della Sampdoria. Come riporta Il Secolo XIX, la decisione sulla sua titolarità contro il Catanzaro è arrivata sabato, quando l'allenatore blucerchiato lo ha preferito a un opaco Ghidotti.

Contro il Catanzaro

Contro i calabresi il portierino della Fiorentina classe 2006 ha mostrato grandi riflessi e un piede delicato per impostare l'azione. Pittarello, Cissè e Liberali hanno dovuto fare i conti con l'estremo difensore di proprietà viola.

E adesso…

E adesso l'ex viola Ghidotti è costretto a rincorrere Martinelli nella corsa alla titolarità della porta della Sampdoria.